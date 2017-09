Balletschool Marijke Clijsters wordt eerbetoon aan oprichtster

Bree - Eind vorig jaar werd Noord-Limburg opgeschrikt door het plotse en totaal onverwachte overlijden van balletjuf Marijke Clijsters; de bezielster van de gelijknamige balletschool met faam tot in het buitenland

Niet alleen haar nabestaanden, maar heel ballet minnend Limburg bleef verweesd achter.Nicole Reyners, Marijkes assistente en juf klassiek ballet, en juf moderne dans Lisanne Cornelissen: “Tamelijk snel werd duidelijk dat we met het hele team lesgevers, én met de steun van de familie van Marijke, kost wat kost de visie van Marijke op dans en dansonderwijs wilden verderzetten. Discipline, passie, empathie en kwaliteit, zonder commerciële toegevingen op welk niveau dan ook: daar stond Marijke voor. In die geest gaan we dan ook haar levenswerk, de balletschool, verder uitbouwen.” Tijdens een opendeurdag kan je de sfeer gaan opsnuiven in de Balletschool Marijke Clijsters aan de Kanaalkom 10 in Bree. Die gaat door op zondag 24 september van 14 tot 18 uur. Info: info@balletschoolmarijkeclijsters.be.