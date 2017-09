KBVT speelt Don Quichot

Bree - Het Koninklijk Brees Volkstheater (KBVT) kiest voor zijn 90-jarig bestaan liever voor de held uit de wereldliteratuur die nu eens niet ten strijde trok voor een vlag, een idee, een geloof, maar voor een zotternij en twee mooie donkere ogen.

Geef toe, een verademing in deze tijden van wapenwedloop en terreur. Don Quichot is het bekende verhaal van de oude Spanjaard uit La Mancha, die een slag van de molen kreeg en nog slechts één missie had: Het hart veroveren van Dulcinea, voor hem de mooiste vrouw ter wereld. Het KBVT heeft er een amusant stuk van gemaakt, om haar publiek te plezieren. Opvoeringen op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 september om 20.15 uur in de Breughelzaal. Info: 089/84.85.65.