Oldtimers on the move

Bree / Kinrooi - Overal in onze provincie kleuren oldtimers de zomer: zo kan je elke donderdagavond in Peer en elke vrijdagavond in Bree (telkens vanaf 18 uur) terecht voor een oldtimermeeting. Vorige week nog verzamelden honderden oldtimer motoren in Beek en ook vandaag kan je oldtimers gaan bewonderen in Opglabbeek. Maar er staat ook een avondrit doorheen onze provincie op het programma.

Die ‘Oldtimer Avondrit’ wordt vanavond georganiseerd door de Maaseiker Oldtimerclub. Die werd in 1989 door Jean Coonings als het ware ‘tussen pot en pint’ opgericht en kende sindsdien almaar meer succes. Men organiseert meerdere ritten per jaar: deze avondrit is echter heel speciaal. “Dit is een tocht voor de liefhebbers van de zonsondergang en de bijbehorende sfeervolle verlichting van straten en gebouwen”, luidt het bij de leden van de Maaseiker Oldtimerclub. “Bovendien mag iedereen met een oldtimer op twee, drie of vier wielen mee. We hebben een rit van zo’n 90 km uitgestippeld. Die leidt de hele karavaan richting zonsondergang en passeert langs prachtige panorama’s.” Startplaats is de sporthal in Neeroeteren (Rotemerlaan) waar je van 18 tot 19 uur naar de start kan gaan kijken. Rond 23 uur komt men terug aan. Alle info over de tocht vind je via www.maaseikeroldtimerclub.be. Ook vandaag kan je nog tot 19 uur terecht in het Sentower Park (Leemkuilstraat) in Opglabbeek. Onder het motto ‘Oldtimers onze passie, on the move’ is hier iedereen met een hart voor oldtimers welkom. Meer info over dit initiatief krijg je via walter.molemans@telenet.be.