Voormalig schepen Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul wordt lijsttrekker Verjonging

Bree - In Bree verrast de lijst Verjonging door met voormalig schepen Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul (59) als lijsttrekker naar de stembusslag te gaan.

In eerste instantie zou Matthias Vandyck klaargestoomd worden om Verjonging te leiden, maar nadat hij eerder -vooral om professionele redenen- afhaakte, werd raadslid Ronny Savelkoul het meest genoemd als nieuwe lijsttrekker. Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul was ondertussen al 10 jaar weg uit het politieke wereldje. Het gerucht dat oud-burgmeester Jaak Gabriels (74) als lijstduwer gaat opkomen, werd dan weer wel bevestigd. “We gaan het komend jaar knokken om in Bree terug aan de macht te komen”, luidt het. “Momenteel zijn we druk bezig met het aantrekken van nieuwe mensen: we gaan ons met een ideale mix van nieuw talent en gevestigde waarden aan de kiezer presenteren.”