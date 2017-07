Bree - Langs de site van de Grauwe Torenwal -waarvan de aanleg trouwens netjes op schema ligt- kwamen heel wat mooi uitgedoste prinsesjes, ridders en zelfs een heuse drakendoder opdagen om het speelpleintje ‘Michiel en de draak’ officieel in gebruik te nemen.

“In het concept van de vernieuwing van de kleine ring rond het centrum hebben we veel natuurlijke en speelse elementen voorzien”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Dit is hier een mooi voorbeeld van: de historische Grauwe Torenwal is open gelegd en doet dienst als rust- en ontmoetingsplaats. Vlak daarnaast hebben we dit speeltuig in de vorm van een draak laten installeren: hier kunnen kleine kinderen onbezorgd ravotten, klimmen en spelen terwijl de ouders even verpozen. Het geheel heeft echter ook een historische achtergrond: de Breese legende van Michiel (de patroonheilige van Bree) en de draak. Dat verhaal werd door dialectkenner, cabaretier en liedjesschrijver Brecht Creemers ingelezen. Kinderen kunnen het verhaal laten afspelen uit de verteldoos. “Daarvoor moeten ze de spoel van de doos wel zelf in werking zetten door aan een haspel te draaien”, aldus Brecht. “De opname werd gemaakt door Bart Claus van Make Music en Studio Recall. Hij heeft het geheel een ‘Efeling-mix’ gegeven en die valt erg in de smaak bij het jonge volkje.” Met deze ingebruikname nadert de herinrichting van de Grauwe Torenwal zijn voltooiing. “Dit pleintje heeft nu alle troeven om een mooie en gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud te worden.” Schepen van Openbare Werken Rudi Cober (BROS): “We voorzien hier nog wat zitbankjes en stoeltjes en iets verderop, ter hoogte van het pas aangeplante stadsbosje, komen ook nog enkele kleinere speeltuigen. Deze installatie hier kostte ongeveer 20.000 euro.”