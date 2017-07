30 jaar verzustering met Volpago bracht Bree in Italiaanse vakantiestemming

Bree - Vorige week is een 80-koppige delegatie uit de Italiaanse zusterstad Volpago in Bree op bezoek geweest om het 30-jarig jubileum van de innige vriendschapsbanden te vieren. De vele feestelijkheden hebben het stadscentrum in een Italiaanse vakantiestemming ondergedompeld.

Tijdens het volksfeest afgelopen zaterdagavond op het helemaal volgelopen Vrijthof werd eerst nog even teruggeblikt op 30 jaar verzustering met Volpago. Daarbij waren Patsy Nouwkens en ‘meester’ Tony Cober prominent aanwezig: zij stonden 30 jaar geleden immers aan de wieg van de verzustering. Patsy vertelde hoe ze als negenjarig meisje op een vrijdag een gele verkiezingsballon de vrijheid gaf; die landde de maandag erna op de speelplaats van de lagere school in Volpago. De Italiaanse juf Edda liet haar leerlingen een briefje schrijven naar Patsy en haar klas en meteen sprong meester Tony bij. Van het een kwam het ander en de verzustering was geboren. Na 30 jaar intense contacten hebben veel Breeënaren vrienden voor het leven in Italië." Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) blikte echter vooral vooruit: “Op die 30 jaar tijd is anderhalve generatie gepasseerd. Het doet ons veel plezier dat de nieuwe generaties, zowel in Bree als in Volpago, de verzustering verdere impulsen willen geven. Zo werden er de afgelopen dagen al heel wat plannen in die richting gesmeed. De leden van onze Koninklijke Breese Tennisclub gaan een uitwisselingstoernooi spelen in Volpago en onze Breese groep ‘Fons en die van ons’ zullen de volgende verzustering in Italië mee gaan opluisteren.”

Nieuw stadslogo

De bezoekers op het Vrijthof kregen zaterdagavond alvast de eer om een sneak preview van het nieuwe stadslogo te krijgen. Dat werd -met vuurwerk en al- afgerold langs de gevels van het stadhuis. Burgemeester Van der Auwera: “Ons stedelijk wapenschild doet al sinds 1985 dienst als officieel blazoen. We vonden dat het tijd werd om eens een frisse wind door onze stedelijke communicatie te laten waaien. Het nieuwe stadslogo bestaat dan ook uit niets meer dan het woord Bree en de korte maar krachtige slagzin ‘nodigt uit’. Geen toeters en bellen, uitgebreide krullen en symbolen, maar een gezellige en stijlvolle typografie als stevige basis. De b wordt opgedeeld door diagonale lijnen die verwijzen naar de invalswegen en deelkernen van Bree. De gouden kleur komt uit ons wapenschild, zodat er een mooie connectie blijft bestaan.” Vanaf september wordt het logo door alle stadsdiensten officieel in gebruik genomen als huisstijl.

Reacties

Het werd ontworpen door het Breese grafisch bureau Circuze en kostte -in totaal met de hele uitrol naar alle diensten en sociale media- 7.000 euro. Op het Vrijthof werd het nieuwe logo enthousiast onthaald. Uiteraard verschenen ook tal van reacties op de sociale media: daar passeerde het hele gamma, van ‘spuuglelijk’ tot ‘hip en modern’, de revue. Liesbeth Van der Auwera besluit: “We kijken er in elk geval al naar uit om aan de slag te gaan met een logo dat bescheiden is -vandaar ook de kleine b- maar wel waarmaakt wat het zegt: je echt uitnodigen om te genieten van de troeven die wij in Bree met trots willen laten zien!”