Wafelenbak op de Vostert

Bree - Zopas was de KAJ van de Vostert alweer aan de 39ste editie van de Pinksterfeesten toe.

“Inderdaad, al 39 jaar op rij vormen deze festiviteiten een vaste prik in de evenementenkalender van Bree,” aldus Etienne Cordeel van de organiserende KAJ. “Vrijdagavond startte het gebeuren met de traditionele kienavond, zaterdag was kindermiddag en op zondag sloten we af met een Vlaamse kermis en rommelmarkt. Volgend jaar vieren we onze 40ste verjaardag in stijl!” Tussen de volksspelen door kon je genieten van verse wafels die met liefde gebakken werden.