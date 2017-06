Balletschool Marijke Clijsters wordt eerbetoon aan oprichtster

Bree - Eind vorig jaar werd Bree -en omstreken- opgeschrikt door het plotse en totaal onverwachte overlijden van balletjuf Marijke Clijsters; de oprichtster en bezielster van de gelijknamige balletschool met naam en faam tot in het buitenland. Na een bijzonder succesvol weekend met topoptredens in de Breughelzaal, eind november, overleed Marijke de dinsdagochtend erna plots thuis aan een harstilstand. Niet alleen haar nabestaanden, haar honderden leerlingen en hun familie, maar heel ballet minnend Limburg bleef verweesd achter.

Marijke was dan ook een icoon in Bree en omstreken en haar balletschool een begrip in de wereld van de dans; tot in het buitenland toe. De Breese balletjuf (bij haar overlijden slechts 54 jaar oud, pabr) volgde eerst een opleiding aan het Lemmensinstituut en behaalde daarna haar diploma aan The Royal Academy of Dance in Londen. In 1981 heeft ze de balletschool opgericht. Ze was toen amper achttien. Tot aan haar overlijden gaf ze zelf nog altijd les. Ballet, maar ook piano aan de Stedelijke Academie voor Kunsten in Maaseik. Muziek en dans waren haar leven. Die passie gaf ze door aan haar kinderen: de tweeling Cis en Dieke. Cis begint binnenkort aan een professionele muziekopleiding en Dieke volgt in Wilrijk de afdeling dans aan de kunsthumaniora. Eerder dit jaar werd Dieke geselecteerd om vier weken mee te draaien in het ‘pre-professional program’ van de prestigieuze ‘Complexions Contamporary Ballet’ in New York.

Passie, doorzettingsvermogen en gedrevenheid

Na een bijzonder mooie, maar ook emotionele afscheidsviering met veel muziek en dans in de kapel van het stadhuis begin december vorig jaar, kon voor de nabestaanden het rouwproces beginnen. Omdat Marijke de stuwende kracht achter de balletschool was, kwam het voortbestaan ervan op de helling te staan. “Onze mama was een pracht van een vrouw”, verwoordden Dieke en Cis hun grote verlies tijdens het afscheid. “De liefde voor dans en muziek heeft ze aan ons doorgegeven. Aan de vele reacties hebben we gemerkt dat mama mensen echt kon inspireren. We zijn er dan ook zeker van dat haar passie, doorzetting en gedrevenheid nog veel mensen lang zal bijblijven.” Dat laatste geldt zeker voor Nicole Reyners, Marijkes assistente en juf klassiek ballet, en juf moderne dans Lisanne Cornelissen. “Een half jaar geleden zat het huidig academiejaar al goed en wel op de sporen, maar het was de vraag wat de toekomst zou brengen”, vertellen Nicole en Lisanne. “Tamelijk snel werd echter al duidelijk dat we met het hele team lesgevers, én met de steun van de familie van Marijke, kost wat kost de visie van Marijke op dans en dansonderwijs wilden verderzetten. Discipline, passie, empathie en kwaliteit, zonder commerciële toegevingen op welk niveau dan ook: daar stond Marijke voor. In die geest gaan we dan ook haar levenswerk, de balletschool, verder uitbouwen. We hebben moeilijke maanden achter de rug; alles in de balletschool ademt Marijke Clijsters. Er zijn hier al heel wat tranen gevloeid, en dat zal nog een hele tijd zo blijven. Haar gemis is nog steeds enorm, maar we zijn er zeker van dat deze aanpak haar wel zou bevallen.” Ook Neeltje Holland, de voorzitter van de Royal Academy of Dance (RAD) voor de Benelux en Frankrijk is heel blij dat het instituut ‘Balletschool Marijke Clijsters’ blijft bestaan. “Marijke Clijsters was een zeer gewaardeerde collega, die met passie en professionaliteit het beste uit haar leerlingen wist te halen”, aldus Holland. “Het huidige team docenten is opgeleid en begeleid door Marijke en met een uitzonderlijke kracht en doorzettingsvermogen zetten ze nu haar levenswerk verder. Dat weet onze organisatie erg te waarderen.” Nicole en Lisanne mijmeren even weg: “Tja, soms is het nog altijd moeilijk te geloven dat Marijke is er niet meer is. Maar als we hier de lessen de bedrijvigheid op school gadeslaan, is het net alsof haar geest hier nog aanwezig is. En dat willen we ook zo houden. We willen van deze balletschool echt een blijvend eerbetoon aan haar oprichtster maken.”