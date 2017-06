G-Team haalt goud

Kinrooi - In Lommel heeft het G-Team Maasland N.O. uit Kinrooi voor de derde opeenvolgende keer deelgenomen aan de Special Olympics.

“Met negen spelers, twee trainers, twee begeleiders en heel veel goesting trokken we naar Lommel”, vertellen Marisa di Girolamo en Jean Meurs. “Twee jaar geleden in Brussel behaalden we brons en vorig jaar in La Louvière zilver. We gingen dus voor goud en… onze droom werd waar! In onze thuishaven, het gemeenschapscentrum De Stegel hebben we dan ook een flink feestje gebouwd.”