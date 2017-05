Bree - Christine ‘Stiene’ Spreeuwers is zopas 100 jaar geworden en werd ferm gevierd in de seniorie op de Gerkenberg.

Stiene Spreeuwers is een honkvaste vrouw: ze werd geboren in de boerderij het Spreeuwershof; haar ouderlijk huis waar ze, op enkele maanden na, 100 jaar lang woonde en werkte. Het Spreeuwershof is al generaties lang familiebezit en wordt momenteel gerund door een kleinzoon van Stiene. “Ik ben mijn hele leven lang een bezige bij geweest”, vertelt de eeuwelinge. “Natuurlijk was er het werk op de boerderij en het huishouden -met zes kinderen is er altijd wel ergens iets te doen- maar ook daarbuiten was ik graag actief, onder meer in het verenigingsleven van onze landbouwersgemeenschap ‘t Hasselt. Mijn wijlen echtgenoot Jaak en ikzelf waren trouwens het eerste koppel dat in 1943 in de pas ingewijde kerk van ’t Hasselt trouwde.”

Verenigingsleven

De afgelopen decennia heeft Stiene inderdaad het verenigingsleven in ’t Hasselt kleur gegeven: in 1936 richtte ze samen met Mia Clijsters en Mia Janssen de plaatselijke BJB-afdeling op, ze was van 1950 tot 1991 bestuurslid van de KVLV, samen met Leen ‘Velt’ Janssen was ze jarenlang kernlid van Ziekenzorg voor ’t Hasselt, vanaf 1976 was haar stem te horen in het plaatselijke kerkkoor en in 1977 stond ze mee aan de wieg van OKRA, toen nog KGB. “En daarbuiten had ik nog twee grote hobby’s:” vervolgt Stiene, “koken en handwerk. Aan onze grote tafel was dan ook altijd iedereen welkom. Je mag zeker zeggen dat ‘rust roest’ altijd mijn levensmotto geweest is.” Dat wordt bevestigd door kleindochter Annemarie Clijsters: “Ma is altijd een fiere vrouw geweest die van niemand afhankelijk wilde zijn. Ze heeft er dan ook altijd naar gestreefd om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen zijn. Helaas was dit na een zware val, ongeveer een half jaar geleden, niet meer mogelijk en verblijft ze sindsdien in het woonzorgcentrum de Gerkenberg. We zijn fier op zo’n sterke vrouw!”