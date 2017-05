Meest overtuigende lokale verkeerscampagne

Bree - ‘Safety Tunes’ is een wedstrijd over verkeersveiligheid. Daarbij worden scholen door acteur Kurt Rogiers uitgedaagd om een originele campagne te bedenken om verkeersveiligheid bij jongeren te promoten.

“Onze leerlingen van 5 Economie-Wiskunde bedachten een idee om, in samenwerking met het stadsbestuur, de nieuwe fietstunnel van de scholencampus extra in de verf te zetten”, aldus leerkracht Ronny Meertens van het SAB. “De uitwerking hiervan begint pas in het eerste trimester van volgend schooljaar; iets om alvast naar uit te kijken dus. To be continued!”