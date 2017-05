Bocholt - Bocholt is op vrijdag 26 mei middagstad voor de 1000 km van het fietsevenement dat Kom op tegen Kanker organiseert.

Men verwelkomt er 850 fietsers die allemaal samen trappen tegen Kanker. Het wordt een groot feest met allerhande animatie en muziek in de erehaag tussen het Kerkplein en Brogelerweg en in het evenementendorp in de sportzone van de Damburg. Daar gaan optredens van onder meer Sam Gooris en de Romeo's door. De toegang is helemaal gratis. Om 10.30 uur probeert men een zo groot mogelijke erehaag voor de fietsers te maken. Vanaf 10.30 uur op de Damburg.