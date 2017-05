Greenyard Prepared (Noliko) mag uitbreiden

Bree - Na een openbaar onderzoek heeft de provincieraad afgelopen woensdagavond het provinciale uitvoeringsplan (PRUP) voor de uitbreiding van de site Greenyard Prepared (het voormalige Noliko) langs de ’t Hasseltkiezel definitief goedgekeurd. Het bedrijf mag nu op een oppervlakte van zeven ha verder uitbreiden.

“Op deze gronden, die aansluiten op de huidige bedrijfsterreinen en zich situeren in agrarisch gebied ten zuiden van de ’t Hasseltkiezel, gaat Greenyard Prepared een productiehal voor aardappelen, groenten en fruit, een uitbreiding van de verpakkingscapaciteit, een nieuw kantoor, een laadkade langs de Zuid-Willemsvaart, een logistiek centrum, een vergistingsinstallatie en een groetenwasserij realiseren”, aldus gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). “Deze uitbreiding stelt het bedrijf in staat om bijkomende investeringen en extra jobs te creëren.” Ook de Breese burgemeester Liesbeth Van der Auwera is tevreden: “Momenteel telt Greenyard Prepared ongeveer 800 werknemers. Een 320-tal telers en landbouwers bewerken samen ongeveer 4.500 ha landbouwgrond in een straal van 100 km rond Bree voor Greenyard Prepared. Deze uitbreiding is dus zeer belangrijk voor onze Limburgse economie; in het bijzonder voor de agrarische voedselindustrie. Zo kan Greenyard Prepared als grootste speler in Limburg op dit vlak direct en indirect heel wat tewerkstelling en toegevoegde waarde creëren.” Dominiek Stinckens, managing director van Greenyard Prepared, is dezelfde mening toegedaan: “Het succes van Greenyard Prepared vandaag is te danken aan dit soort uitbreidingen.”