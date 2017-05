Spinselrupsen in kardinaalsmutsen langs kleine ring

Bree - De bewoners van de Kruittorenwal keken begin deze week raar op toen ze de plantenbegroeiing voor de deur zagen: over de heesters hing een reusachtig spinnenweg.

Schepen van Milieu Rik Hertogs (BROS): “Het gaat hier om de spinselrups -eigenlijk een soort mot- die haar eieren in deze heesters -de kardinaalsmutsen- legt en dan een web eromheen spint om de eieren te beschermen. Voor de mensen is dit onschadelijk. We gaan de aangetaste stook besproeien met hetzelfde middel dat we tegen de processierups gebruiken. We gaan zien of we de zaak hiermee onder controle krijgen, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet.”

Processierups

Wat de mogelijke overlast van de jaarlijkse doortocht van de processierups betreft, heeft de Breese schepen goed nieuws. “Momenteel zijn er nog maar weinig of geen processierupsen te bespeuren in Bree”, aldus Hertogs. “De mensen van onze groendienst hebben op diverse locaties zelfs al dode rupsen aangetroffen. Mogelijk heeft dit te maken met het late vriesweer. Op strategische plaatsen zijn we echter toch al preventief gaan sproeien en we houden de evolutie van de rupsen nauwlettend in de gaten.”