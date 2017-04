Bree - Ronny Domen en Clara Goossenaerts, in Kinrooi en omstreken ondertussen al bekend als drijvende krachten achter ‘Bars & Bites ’t Rondpunt’, hebben er een nieuwe uitdaging bij genomen: ze willen van hun Amerikaans theatercafé De Stegel in Molenbeersel een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Kinrooi maken.

De nieuwbouw van De Stegel staat te pronken recht tegenover de kerk van Molenbeersel: in dit gemeenschapscentrum met onder meer een grote polyvalente zaal en vergaderlokalen heeft ook theatercafé De Stegel onderdak gekregen. Ronny en Clara willen er een gezellige thuishaven voor alle Kinrooienaren van maken. “Iedereen moet zich thuis voelen in ons theatercafé: het is bij uitstek een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Kinrooi. Het theatercafé kreeg een Amerikaanse tint waarbij we de sfeer van een New Yorks koffiehuis koppelen aan een gezellige plek om te eten. We serveren puur Amerikaanse gerechten zoals een echte Memphis classic burger, spareribs of American cake, maar uiteraard kon met bijvoorbeeld de Stegelburger een eigen inbreng niet ontbreken. En voor wie het wat klassieker wil, is er uiteraard het Theatermenu waarbij we drie gangen klassieke keuken aan een prijs van 15 euro serveren.”

Kopje koffie

Terwijl er aan een mooi terras gewerkt wordt, overlopen Clara en Ronny de zorgvuldig uitgekozen koffiekaart. “Natuurlijk willen we ook een baken van rust zijn voor de vele fietsers die hier passeren,” luidt het. “Omdat we een perfect kopje koffie willen serveren, gingen we een opleiding barista volgen. Op onze uitgebreide koffiekaart pronken dan ook onder meer een heerlijke klassieke lungo koffie en een latte macchiato. Een gevarieerd aanbod warme chocolademelk met diverse smaken en home made thee maakt dit plaatje, samen met een aantal lekkere zoetigheden, helemaal af. Uiteraard beschikken we ook over een groot assortiment biertjes om de dorstige te lessen. Momenteel zijn we open vanaf 15 uur ’s middags, maar van zodra het weer beter wordt, doen we open vanaf 12 uur.”

De Stegel, Weertersteenweg 363. Open van dinsdag tot en met vrijdag van 15 tot 23 uur en op zaterdag en zondag van 15 uur tot middernacht. Maandag rustdag. Tel. 0494/75.14.18.