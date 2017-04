Guiwe Kwaartje voor Roger Schepers

Bree / Meeuwen-Gruitrode - Dit jaar gaat de culturele aanmoedigingsprijs ‘Het Guiwe Kwaartje’ van de Breese Kwaartjeslummels carnavalsmonument Roger Schepers uit Meeuwen-Gruitrode.

“Roger voorstellen is eigenlijk niet nodig, want elke carnavalist heeft hem waarschijnlijk al meerdere keren aan het werk gezien op een zitting met een onvergetelijke buut”, vertelt voorzitter Peter Reynders van de Kwaartjeslummels. “Hij startte in 1980 als ‘Bertje van Wijshagen’ met zijn eerste buut. Ondertussen staat de teller al op 51 buutten die hij allemaal zelf geschreven heeft.”