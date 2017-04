Actie, creativiteit en wereldburgerschap

Peer - Zopas gonsde het Agentencollege van de activiteiten: voor de eerste graad was er een ‘cractiedag’ en de andere leerlingen namen deel aan een voormiddag rond ‘wereldburgerschap’.

Coördinatrice Anniek Vanvinckenroye legt uit wat de bedoeling is: “De ‘cractiedag’ is een combinatie van ‘actie’ en ‘creativiteit’. We presenteren dan een aantal activiteiten aan de leerlingen waarbij het accent op creativiteit en actief bezig zijn ligt. Zo kon het jonge volkje zich onder meer wagen aan workshops henna maken, theater, klussen, jazzdance, freerunning en koken.” De leerlingen van de tweede en derde graad konden luisteren naar getuigenissen van transgenders, vluchtelingen en woonwagenbewoners of deelnemen aan discussies over onder meer racisme. Ook het spel ‘omgaan met verschillen’ deed veel ogen openen.