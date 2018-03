Genk - Tussen de afritten Genk Noord en Genk Centrum op de E314 richting Leuven, is maandagavond rond 19.15 uur een auto van de weg geraakt en tegen de middenberm beland. De 38-jarige bestuurder uit Genk zou achter het stuur onwel zijn geworden. Hij raakte bij de klap gewond. In de staart van de file die na het ongeval ontstond, is een vrachtwagen ingereden op een auto die gekatapulteerd werd tegen zijn voorligger. Bij dit ongeval liep een 86-jarige vrouw uit Bilzen verwondingen op.