Maaseik - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn zes familieleden in het ziekenhuis behandeld voor een CO-vergiftiging. Die hadden ze opengelopen tijdens een barbecue in een huis in de Taglandlandstraat in Maaseik. De brandweer ging ter plaatse voor de nodige metingen maar van giftige dampen in huis was er toen al geen sprake meer.