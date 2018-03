Beringen - Zaterdagochtend is een inbraak vastgesteld in een tuinhuis in de Gelebergstraat in Paal. De daders namen drie fietsen mee. Vermoedelijk dezelfde daders sloegen ook toe op de Kersenlarenlaan in Paal. Daar braken ze een garagedeur open om aan de haal te gaan met drie fietsen en twee zaagmachines.