Opruimactie Heem en Natuur

Voeren - Natuurpunt Voeren nodigt uit om op zondag 25 maart vanaf 14.00 uur te helpen met het verzamelen van zwerfafval in Moelingen, bij de monding van de Berwijn in de Maas. Het project 'Schone Maas' van over de grens heeft Heem en Natuur geïnspireerd om ook op Belgische bodem een steentje bij te dragen.

Natuurpunt Voeren nodigt uit om op zondag 25 maart vanaf 14.00 uur te helpen met het verzamelen van zwerfafval in Moelingen, bij de monding van de Berwijn in de Maas. Het project 'Schone Maas' van over de grens heeft Heem en Natuur geïnspireerd om ook op Belgische bodem een steentje bij te dragen. Jaarlijks blijft er na de hoogwaterperiode heel wat afval liggen aan de oevers van de Maas.

Praktisch: op zondag 25 maart om 14u aan de parking bij het rond punt (Schans). De vereniging zorgt voor handschoenen, afvalgrijpers (opraapstokken), vuilzakken, een hapje en een drankje. Wie meehelpt moet zich best melden via altenbroek@natuurpunt.be, of op 0498/827341. Dat kan ook nog tot op het moment zelf.

Werkwinkel

Ook nodigt Heem en Natuur uit voor de Werkwinkel. Op maandag 26 maart 2018 om 20.00 uur in Potpourri Fridy Maurer, Schophem 2, ’s-Gravenvoeren. De doelstelling van een Werkwinkel is heel breed. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen ter sprake. “We werken niet met een agenda. Alle inbreng is welkom! De natuur, landschap, fauna en flora, heem en geschiedenis, gebouwen, nieuws vanuit de dorpen, dit alles komt allemaal aan bod. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Website www.heemennatuurvoeren.be.

.