Award van Toerisme Voerstreek voor Magda Vantilt

Voeren - Jaarlijks reikt Toerisme Voerstreek een ’award’ uit aan personen die door hun inzet of prestaties op een bijzondere manier bijgedragen hebben aan de uitstraling of verdere bloei van de vzw Toerisme Voerstreek. Dit jaar werd deze prijs uitgereikt aan Magda Vantilt.

“31 jaar geleden in 1986 behaalde zij haar diploma van Voergids en werd ze ook lid van de vereniging. Al die tijd heeft Magda zich met veel enthousiasme en gedrevenheid ingezet. Deze prijs heeft trouwens een symbolische betekenis en wordt haar toegekend omwille van haar inzet, haar creativiteit, haar passie en bereidheid om kennis uit te wisselen. Zij heeft mee gewerkt aan de eerste gidsencursus en ook nu is zij nog steeds actief voor de huidige gidsencursus. Zij wist wandelaars en Voerbezoekers steeds te boeien,” zegt voorzitter Guy Born. “Omwille van haar enthousiasme en gedrevenheid kreeg Magda, een dame klein van gestalte maar groot in daden en een dame met de eeuwige glimlach, deze bijzondere prijs,” prees Born.

Voorzitter Guy Born en ondervoorzitter Veerle Reekmans hebben tijdens de algemene vergadering Magda Vantilt in de bloemen gezet met de Award van Toerisme Voerstreek.