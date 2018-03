Voorleesmoment Op woensdag 28/03/2018 om 14.45u in bibliotheek Voeren

Voeren - Op woensdag 28 maart 2018 organiseert de Bieb een voorleesmoment om 14.45u in bibliotheek Voeren.

Sam en Julia wonen in het Muizenhuis, een wereld op zich. Julia woont zeshoog middenachter. Ze woont daar met haar moeder in een heel klein kamertje. Ze heeft geen vader, geen broertjes en zusjes en geen opa en oma. Julia is supernieuwsgierig en reuze-eigenwijs. Ze houdt niet van saai en zodra ze zich verveelt gaat ze naar buiten. Op zoek naar avontuur met haar vriendje Sam. Sam woont middenvoor in het Muizenhuis. Hij woont daar met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes. Hij heeft twee opa's, twee oma's, en twee ooms en tantes. Sam is superverlegen en reuze braaf. Als hij met Julia is, doet hij dingen die hij anders nooit zou durven. Maar welke dingen durft Sam dan wel plots te ondernemen?

Voorleesouder Hubertine van Roosmalen vertelt je alles over de avonturen van Sam & Julia op woensdagnamiddag 28 maart. Na het interactieve voorleesmoment is er tijd om samen verkleed als muis een muizenhuis te knutselen met allerlei spulletjes. Kindjes kunnen lege doosjes, kleine restjes stof, draadjes, doppen, kraaltjes,… meenemen om de huisjes te bemeubelen of om de schatkist te vullen tijdens de knutselactiviteit! Voor de kindjes en (groot)ouders is er een drankje en een snoepje voorzien.

