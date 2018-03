Lokale helden ook in Voeren op het podium

Voeren - Op vrijdag 27 april om 20.30 uur krijgen lokale muzikale helden de kans om hun kunnen te tonen op het podium van het CC De Voerpoort in Moelingen. De organisatoren: de jeugdraad en de muziekgroep van de schutterij Sint-Martinus en verschillende jeugdverenigingen ism LOKALE HELDEN POPPUNTVLAANDEREN bieden iedereen de mogelijkheid om op te treden.

Op vrijdag 27 april om 20.30 uur krijgen lokale muzikale helden de kans om hun kunnen te tonen op het podium van het CC De Voerpoort in Moelingen. De organisatoren: de jeugdraad en de muziekgroep van de schutterij Sint-Martinus en verschillende jeugdverenigingen ism LOKALE HELDEN POPPUNTVLAANDEREN bieden iedereen de mogelijkheid om op te treden voor het Voerens en ander geïnteresseerd publiek. Optreden is niet alleen leuk, maar dit evenement zorgt er ook voor dat muzikanten of muziekmakers in spé in contact komen met andere muzikanten. De liefhebbers en deelnemers moeten niet perfect een muziekinstrument kunnen bespelen, foutjes maken mag. Ook kan men zijn muziek presenteren op zelf gemaakte muziekinstrumenten. Ben je geen podiumbeest dan kan je beslist ook komen meedoen of kijken en luisteren naar het jonge talent dat gaat optreden deze avond. Meedoen en de toegang zijn gratis. Voor info kan men terecht via lokaleheldenvoeren@gmail.com (naam, naam van de groep, talent (instrument, zang, leeftijd) vermelden.

DATUM : VRIJDAG 27 APRIL 2018

LOKATIE : Cultureel Centrum DE VOERPOORT in MOELINGEN.

TECHNIEK : Danny Schillings ( Voerpoort )

OMROEP-VOEREN : Jean-Pierre Duijsens.

BEGELEIDING LOKALE HELDEN / ARTIESTEN : Michel Flamand.

20.30U: OPTREDEN DRUMBAND ST-MARTINUS.

21.00U: OPTREDEN ALEXANDRE FLAMAND Op DRUMSTEL (COVERS-DRUMLESVERSIES LIVE, NIRVANA/TWENTY-ONE PILOTS)

21.30U: OPTREDEN “FIETSTRIP” (ROCKBAND, eigen nummers, ALTERNATIEVE ROCK )

22.00U: OPTREDEN LAURA AUSSEMS ZANGERES (eigen Nummers )

22.30U: OPTREDEN “SAUERKRAUT” ( ROCKBAND, Punk/Rock Covers)

En …

23.00U: DJ-SET WOUTER.