Voeren zet de klok op alaaf

In een afgeladen raadzaal van het gemeentehuis vond op donderdag 9 februari de jaarlijkse machtsoverdracht plaats aan de vier Voerense prinsengardes. Vergezeld van een ‘stevig’ ‘zaat hermennieke’ , in gevederd gezelschap van prinsen, prinsessen, eredames, Raden van Elf en liefhebbers-supporters van het genre werd een korte maar leuke zitting opgevoerd. Na de sleuteloverhandiging volgde nog een receptie in de raadzaal. Voeren toonde klaar te zijn voor het carnaval dat vandaag zaterdag echt uit de startblokken schiet met de stoet van de Böschuule in Teuven en reeds vrijdag werd ingeleid met het scholencarnaval en de kinderstoeten. Maandag trekt de Verloren Maandagstoet van de Djimmers in Moelingen. Op Vette Dinsdag zijn de Waggelerre aan de beurt in ’s-Gravenvoeren. Op zondag 18 februari sluiten de Boemelaire de Voerense stoetenreeks af met de optocht in Sint-Martens-Voeren. De Voerense optochten zijn gratis en starten telkens om 14.11 uur. Aansluitend zijn er springfeesten en carnavalsbal.