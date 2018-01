Jeugdraad Voeren maakt werk van Feestwijzer

Voeren - De feestwijzer is een draaiboek waarmee de organisatie een ster kan winnen bij de organisatie van een Jeugdfuif of happening. De jeugdraad van Voeren heeft dit nu samen met Wannes van het CAD-Limburg de eerste maal toegepast op de Chrysostomus fuif in de Kursaal in ’s-Gravenvoeren.

Die ster kan je winnen als je aan diverse voorwaarden voldoet: er moet een vestiaire zijn, iets om te eten, voor de fuif begint wordt er een briefing met het barpersoneel gedaan (ivm de leeftijdsgrenzen voor alcohol en tijdens de fuif worden oordopjes, bandjes , pin’s ter beschikking gesteld of uitgedeeld. Doelstelling is de jeugd te begeleiden bij het fuiven en alcoholgebruik.