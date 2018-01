De Ronde leeft door Geert Vandebon

Voeren - DAVIDSFONDS VOEREN nodigt u uit voor een boeiende voordracht over de Ronde van Vlaanderen onder de titel "De Ronde Leeft" door Geert Vandenbon in de gemeentelijke bibliotheek (Berneauweg 40) op vrijdag 2 februari 2018 om 20u

DAVIDSFONDS VOEREN nodigt uit voor een boeiende voordracht over de Ronde van Vlaanderen onder de titel "De Ronde Leeft"

door Geert Vandenbon in de gemeentelijke bibliotheek (Berneauweg 40). Deze lezing gaat door op vrijdag 2 februari 2018 om 20.00 uur. In een boeiende voordracht vertelt Geert Vandenbon de geschiedenis van Vlaanderens Mooiste. Het is het verhaal van een epos: van de aarzelende start in 1913 over de groei in de jaren '20, de Ronde tijdens WO II, de parcoursveranderingen in de jaren '50 en '60, de Muur van Geraardsbergen in de jaren '70 en '80, de marketing achter de Ronde en de start in Brugge in de jaren '90, de enorme bloei na de eeuwwisseling, de komst van Flanders Classics en de keuze voor Oudenaarde en Antwerpen.

Vandenbon zoekt naar antwoorden, kijkt achter de schermen en belicht natuurlijk ook de grote kampioenen die de Ronde naar hun hand konden zetten: Buysse, Magni, Schotte, Leman, Merckx, Museeuw, Boonen, Cancellara. Hij staaft zijn verhaal met maar liefst 250 unieke archiefbeelden en een zestal spannende korte filmpjes. Geert Vandenbon is mede-stichter van het Centrum Ronde van Vlaanderen, ex-medewerker aan de Ronde, en uitgever/co-auteur van diverse boeken over de Ronde van Vlaanderen.

Na de lezing bieden wij u een (gezond) hapje en drankje aan. Inkom: gratis.

Deze lezing kwam tot stand met de medewerking van de dienst Vrije Tijd van de Gemeente Voeren.