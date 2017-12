Voeren - 2017 zit bijna erop en dat moeten we samen vieren. Samen met familie, vrienden, kennissen,…heffen we het glas naar 2018. Feestbus Voeren Wij als NYE Party groep Voeren hebben het initiatief genomen om een feestbus in te zetten voor alle inwoners van Voeren. Wij willen dat alle inwoners van Voeren kunnen feesten en zich veilig kunnen verplaatsen waar dan ook in de Voerense dorpen zowel in de heen- als de terugreis.



Dus wij vragen aan iedereen, laat de auto staan en verplaats u met de gratis feestbus.

De dienstregeling kan u raadplegen op Facebook. Het traject is bijna hetzelfde als de feestbus tijdens

de carnavalsperiode.

Rermersdaal

Vermits de bus niet tot Remerdaal zal rijden willen we hiervoor toch een oplossing bieden. Klik op

volgende link: http://bit.ly/2z4BfIs en geef het tijdstip aan wanneer u de feestbus wenst te

gebruiken. Wij laten u op tijd weten via mail welke regeling we hebben om u verder te helpen.

Wij wensen alvast iedereen een fantastisch en gezond 2018, dat al jullie wensen mogen uitkomen.

Laten we er samen een geweldig en veilig feest van maken!

Rik, Werner, Brecht en Stef