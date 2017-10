Leuk griezelen met Halloween in Moelingen

Voeren - Op zaterdag 28 oktober vanaf 19.00 uur kunnen liefhebbers van Halloween lekker griezelen in en rond Moelingen. De Gezinsbond van dit kerkdorp heeft ook dit jaar een bangelijke en leuke tocht uitgezet.

Op zaterdag 28 oktober vanaf 19.00 uur kunnen liefhebbers van Halloween lekker griezelen in en rond Moelingen. De Gezinsbond van dit kerkdorp heeft ook dit jaar een bangelijke en leuke tocht uitgezet. De deelnemers kunnen zich aanmelden (tussen 19.00 en 20.30 uur) in De Koestal, Driesch 3. Na de inschrijving kan het griezelavontuur beginnen voor de echte ‘waaghalzen’. Deze wandeling (niet geschikt voor mensen met kinderwagens, stevig schoeisel is aanbevolen) ), leidt langs bos en wei, dorp en veld, over het water van de Berwijn door de donkere nacht. Voor de aankleding van deze tocht zijn weer tal van griezels uit eigen dorp, uit groot Voeren en uit de Nederlandse buurgemeente naar Moelingen afgereisd. Bekomen van de emoties, de angsten en de griezelige taferelen kunnen de deelnemers doen in de Koestal waar men kan genieten van een hapje en een drankje. Inschrijven kan de dag zelf tussen 19.00 uur en 20.30 uur. “Alleen griezelen is veel te eng, zorg daarom dat je familie, kennissen en vrienden ook deelnemen,” aldus de uitnodiging van de gezinsbond.