De zoete inval voor een tovertafel

In het woonzorgcentrum Ocura in ’s-Gravenvoeren kunnen liefhebbers van zoetigheden en desserts terecht voor een lekkernij. Op zondag namiddag 15 oktober (vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur) organiseert Ocura er ‘de zoete inval’. Jong en oud kunnen er genieten van een lekker stukje gebak, taart of streekspecialiteiten (platz) of pannenkoeken. De opbrengst van deze activiteit die gedragen wordt door het personeel en vrijwilligers gaat naar de extra animatie die voor de senioren en de verblijfsgasten worden georganiseerd. De organisatoren sparen voor een ‘tovertafel’. Op het menu ook appelbeignets en pannenkoeken met ijs. Een leuke namiddag trouwens voor de senioren die in het rusthuis verblijven en er hun familie en vrienden kunnen ontvangen.