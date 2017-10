Mis met het koor Anastasis

Voeren - Anastasis betekent “Opstanding” en is de naam van een Koor dat gezangen zingt uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. Op Zondag 8 Oktober 2017 om 11.00 uur verzorgt dit koor de liturgie in de Sint-Lambertuskerk, Pley 10 te ’s Gravenvoeren.

Anastasis betekent “Opstanding” en is de naam van een Koor dat gezangen zingt uit de Kerk van het Oosten, de Byzantijnse liturgie. Deze gezangen ademen een geest van gebed en mystiek. De liturgie van de Oosterse Kerk laat je binnengaan in een heilige ruimte en Gods aanwezigheid ervaren. Al zingend bidt het koor mee, in dialoog met de priester.

Zondag 8 Oktober 2017 om 11.00 uur verzorgt dit koor de liturgie in de Sint-Lambertuskerk, Pley 10 te ’s Gravenvoeren.

We hopen dat velen van u deze bijzondere dienst komen meevieren. Het koor heeft 32 leden uit Maastricht en omgeving en wordt geleid door Harry Custers. Voorganger in deze dienst is pastor Math Gubbels. Voor info: www.koor-anastasis.nl.