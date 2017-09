Minstens één azalea per huisgezin

Voeren - Ook in Voeren gingen het voorbije weekend tientallen vrijwilligers en verenigingsmensen in de verschillende kerkdorpen de baan op met azalea’s voor de actie Kom op tegen Kanker. Verenigingsmensen en vrijwilligers, beslist veel jongeren, gingen de uitdaging aan om minstens 1240 plantjes of minstens één azalea per gezin te verkopen.

Ook in Voeren gingen het voorbije weekend tientallen vrijwilligers en verenigingsmensen in de verschillende kerkdorpen de baan op met azalea’s voor de actie Kom op tegen Kanker. Verenigingsmensen en vrijwilligers, beslist veel jongeren, gingen de uitdaging aan om minstens 1240 plantjes of minstens één azalea per gezin te verkopen. Samen meer dan 1240 plantjes voor 4176 inwoners en dus een record voor Vlaanderen en Limburg. In Sint-Martens-Voeren werd er vrijdagavond reeds verzamelen geblazen aan het Schuttershof (zie foto) en trotseerden jongeren en hun volwassen begeleiders enkele fikse buien. Ook in de Moelingen, ’s-Gravenvoeren en Teuven kon de actie zaterdag rekenen op de inzet van tal van vrijwilligers. Jongeren, kinderen en senioren deden mee. (nm)