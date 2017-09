Smeulende matras tijdig verwijderd

Voeren - Op aanwijzing van jonge buurtbewoners die rookontwikkeling bemerkten in een woning in de Statiestraat in Sint-Martens-Voeren is de brandweer van Voeren die assistentie kreeg van de collega’s van het Nederlandse Mheer, uitgerukt. In de woning van een alleenstaande bejaarde weduwe ging een matras aan het smeulen door een bed verwarmer of verwarmingsdeken .

Op aanwijzing van jonge buurtbewoners die rookontwikkeling bemerkten in een woning in de Statiestraat in Sint-Martens-Voeren is de brandweer van Voeren die assistentie kreeg van de collega’s van het Nederlandse Mheer, uitgerukt. In de woning van een alleenstaande bejaarde weduwe ging een matras aan het smeulen door een bed verwarmer of verwarmingsdeken . Alle hulpdiensten (het First Responder Team , de pomp- en ladderwagen van de Brandweer van Voeren , de MUG van Eupen, de ziekenwagen van Welkenraedt en ook de politie van de zone Voeren waren ter plaatse standby en op alle eventualiteiten voorbereid) kwamen ter plaatse en konden door een snelle interventie alle gevaar in de kiem smoren. Er brak geen echte brand uit en er waren geen slachtoffers. De bejaarde bewoonster werd na hulp van de ambulanciers (FRT) door familie opgevangen. De bedbodem en het beddengoed werden naar buiten gebracht.