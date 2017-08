Moelingen viert vier dagen Kermis

Voeren - Tijdens het eerste weekend van september organiseert het Feestcomité ‘De Stoet’ traditiegetrouw de ‘kermis’ in Moelingen. Vier dagen lang staat dit kerkdorp in rep en roer met een gevarieerd programma en iedere Moelingenaar doet mee.

Tijdens het eerste weekend van september organiseert het Feestcomité ‘De Stoet’ traditiegetrouw de ‘kermis’ in Moelingen. Vier dagen lang staat dit kerkdorp in rep en roer met op zaterdag 2 september ‘Summervibez’ in de feesttent waar verschillende DJ’s met de beste beats het zomergevoel naar boven halen. In het centrum en over de Berwijnbrug trekt zondagnamiddag de Stoet. Na de eucharistieviering (om 10.30 uur) opgeluisterd door de zangkoren Mulingia en Sint Albanus is het früshoppen met Duo Grenzenlos met Duitse Schlagers en volksmuziek. Ook is er weer spek- en ei om een stevige bodem te leggen. De muzikale optocht (14.30 uur) wordt geopend door de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden en is er een vlaggenfeest. Na de optocht is er kermisbal en kan men de wedstrijd Griekenland-België (21.00 uur) op een groot scherm volgen. Maandag (vanaf 19.00 uur) staat de ‘Berwingwater -Race’ op het menu en vindt het traditioneel Ganskoppen plaats, de oudste traditie van Moelingen en volgt de foute party: ‘Sjèele moandag’. Op dinsdag 5 september (vanaf 18.00 uur) trekken de vlaggenparade en de folkloristisch reidansen (cramignon) door de straten van Moelingen olv de harmonie Berggalm uit Noorbeek. Aansluitend is er topentertainment met A Next Band in de feesttent op het kerkplein.

Info: www.moelingerkermis.be