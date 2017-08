Voeren - De Gezinbond start vanaf maandag 18 september opnieuw met de wekelijkse lessen watergewenning voor kleuters en peuters vanaf 3 jaar.

De Gezinbond start vanaf maandag 18 september opnieuw met de wekelijkse lessen watergewenning voor kleuters en peuters vanaf 3 jaar. Deze zwemlessen zullen doorgaan op maandag vanaf 16.30 uur in het vernieuwde zwembad van de Provinciale School, Hoeneveldje in ’s-Gravenvoeren. De zwemgroepjes zullen samengesteld worden op basis van zwemniveau en de vraag van de ouders. Leden van de Gezinsbond betalen 85 euro voor tien lessen, niet leden 105 euro. Meer info: esthernoels@hotmail.com of mirellarosing@hotmail.com.