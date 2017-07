Geleide wandeling "In het spoor van de Das" zaterdag 8 juli 2017

Voeren - Op zaterdag 8 juli organiseert Toerisme Voerstreek een geleide wandeling "In het spoor van de Das". Gids is Frederik Thoelen bekend van het VRT-programma 'Dieren in Nesten'.

Wist je dat de Voerstreek de grootste dassenpopulatie heeft van Vlaanderen?

Hoe ziet een das er uit? Waar woont hij? Op deze e.a. vragen krijg je antwoord van Frederik Thoelen, bekend van het VRT-programma ‘Dieren in Nesten’.

Ga mee op zoek naar burchten, wissels en sporen en laat je verrassen! Na afloop geniet je van een natuurfilm over dassen.

Praktisch:

Zaterdag 08/07/17 - 10u en 13u30

Vertrek: Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13, 3798 's-Gravenvoeren

Bijdrage: 6-12 jaar €3,- // +12 jaar: €5,-

Inschrijven : opgelet: de wandeling van de voormiddag is volzet! Voor de wandeling in de namiddag zijn er wel nog plaatsen vrij. info@voerstreek.be of telefonisch +32 (0)4 381 07 36. TIP: voor € 5 kan je een comfortabele kinderdraagzak huren in het Bezoekerscentrum.