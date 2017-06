Huis van het kind met leerrijke infoavond

Voeren - Huis van het Kind Voeren organiseerde een leerrijke infoavond voor ouders of toekomstige ouders van een baby of een peuter (-9 mnd – 3 jaar) in het AC De Voor in ’s-Gravenvoeren. Jonge ouders, mama’s die binnenkort moeten bevallen kwamen hun licht opsteken tijdens deze infosessie waaraan verschillende actoren deelnamen. Zij kregen info over wat er in Voeren allemaal aanwezig is voor de ouders en de kleintjes.

Huis van het Kind Voeren organiseerde een leerrijke infoavond voor ouders of toekomstige ouders van een baby of een peuter (-9 mnd – 3 jaar) in het AC De Voor in ’s-Gravenvoeren. Jonge ouders, mama’s die binnenkort moeten bevallen kwamen hun licht opsteken tijdens deze infosessie waaraan verschillende actoren deelnamen. Zij kregen info over wat er in Voeren allemaal aanwezig is voor de ouders en de kleintjes.

Wie wilde kon een leuke (gratis) workshop volgen. Ondermeer de thema’s draagdoeken, gezonde voeding, koorts en veilig slapen stonden op het menu.

Men kon er een kijkje nemen en vragen stellen op de verschillende standjes van de partners. Geïnteresseerde opa’s en oma’s of andere familieleden waren ook welkom. De gemeente Voeren (OCMW), de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg namen het initiatief en kregen medewerking van Ondermeer de Landelijke Kinderopvang en Familiehulp, De Gezinsbond, Solidariteit voor het Gezin, Het Wit-Gele Kruis Limburg, Puuur Huishoudhulp, Kind en Gezin, een diëtiste, Het Amerijtje, Kinderopvangverblijf de Choechoekes.