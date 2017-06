Wandelexcursie Heem en Natuur

Voeren - Heem en Natuur Voeren organiseert op maandag 19 juni een wandelexcursie in Sint-Pieters-Voeren olv Rik Palmans.

Heem en Natuur Voeren organiseert op maandag 19 juni een wandelexcursie in Sint-Pieters-Voeren olv Rik Palmans. We verzamelen om 19:00 uur aan de Bauwerd, het pleintje tegenover de kerk van Sint-Pieters-Voeren. Vandaar gaat het naar het Vrouwenbos, het oostelijke deel van wat ooit één groot woud vormde met het Alsbos. Op weg daarheen hebben we nog een mooi zicht op de Commanderie en op het oudste huis van Sint-Pieters-Voeren (la Tourelle). We hadden gehoopt jullie in het Vrouwenbos nog de nesten van bosmieren te kunnen tonen, maar de everzwijnen hebben die volledig vernield. Gelukkig is er nog heel wat meer te zien. Zo zijn er in het bos zijn diverse oude groeves; de oudste gaat zelfs 5.000 jaar terug, toen hier silex (vuursteen) werd uitgegraven voor het vervaardigen van werktuigen. Deelname gratis, niet geschikt voor mindervaliden en kinderwagens. Info: www.heemennatuurvoeren.be