Kleurrijke bronk en kermis in Sint-Maarten

Voeren - Vorige zondag vierden de kerkdorpen Sint-Martens en Sint-Pieters-Voeren ‘bronk’ en kermis. Na de mis trok de devote en kindvriendelijke processie door het dorp via Kwinten, de Kastanjeboomstraat, het Heilig Hart, de Sint-Maartenstraat, Einde en het Ingerveld. De afsluiting gebeurde in de kerk.

De verenigingen en talrijke deelnemers hadden de handen in elkaar geslagen voor deze devote ommegang met als thema “op weg naar vrede” in de wereld, in ons land, het dorp, gezin, familie en in eigen hart. Bij de terugkeer in de kerk werd met alle deelnemers een afsluitmoment met de zegen met het Allerheiligste gehouden en werden volgens aloude tradities de kameren (donderbussen) geschoten aan de voet van de Komberg. Het werd een bijzondere kleurrijke ‘bronk’ met bijzonder veel jeugdige deelnemers: kleuters en schoolkinderen, de hellebaardiers en muziekgroep van de schutterij Sint-Martinus en talrijke ‘pelgrims’, het zangkoor… die allen een vredesboodschap meedroegen. Symbolisch werden witte ballonnen en een vredesduif gelost. Jean Huynen van Einde maakte mooie zandtapijten. Na de processie vierde het dorp ook uitbundig feest in de tent aan het Paviljoen in Kwinten.