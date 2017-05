Wandel je fit tijdens ochtendwandeling

Voeren - De KVLV van Teuven vierde onlangs de 100ste wandeltocht. Elke woensdagochtend wandelden liefhebbers samen enkele uren in Voeren en omstreken. Dit gebeurde nu reeds honderd maal op rij elke woensdag. Liefhebbers mogen nog steeds aansluiten.

De woensdag ochtendwandelingen zijn een vervolg op de woensdag zomeravondwandelingen die elk jaar van begin juni tot half augustus georganiseerd worden door KVLV-Teuven.

Na de laatste avondwandeling van de zomer 2015 sloten de deelnemers het seizoen af bij het Wijndomein Pietershof van Marlies en Piet Akkermans. Bij de gezelligheid en het genot van een lekker wijntje werd er besloten om een vervolg te breien aan de wandelingen.

“We zouden voortaan wandelen op woensdagochtend en afwachten wat het uiteindelijke resultaat zou worden. Onlangs maakten we onze 100ste wandeling op rij. Er werd elke woensdag gewandeld ongeacht de situatie van het weer en ongeacht het aantal deelnemers. We wandelen in heel Voeren, in onze Nederlandse en Waalse buurgemeenten en in de Oostkantons. In de Kerstperiode wandelen we in Monschau en Eupen. De wandelingen worden afwisselend gegidst door mensen uit de groep. Om de 100ste wandeling feestelijk af te sluiten, sloten we aan bij De Dörpsnoon, die elke laatste woensdag van de maand plaats vindt in Het Dorpshuis van Teuven,” zegt Marina Slootmaekers. "Wie ook eens wil mee wandelen sluit gewoon aan. Je kan ons volgen op facebook onder KVLV-Teuven of KVLV Voeren. Na elke wandeling verschijnt er een verslagje waarin de plaats en het uur van vertrek voor de volgende wandeling te vinden is," aldus Marina.