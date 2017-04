Leerlingen PSS Voeren bezoeken tentoonstelling “Deportatie en genocide, een Europese tragedi”

Voeren - De leerlingen van de derde graad van de pss Voeren kregen de eerste week na de Paasvakantie op deze tentoonstelling uitleg over het ontstaan en de gevolgen van de concentratie- en vernietigingskampen tijdens WO II. Deze tentoonstelling van het Instituut voor Veteranen met authentieke foto’s kwam naar de PSS Voeren naar aanleiding van het bezoek van de leerlingen van 5 Humane Wetenschappen (HUM) aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in januari.

Ook op de opendeurdag van zondag 23 april kan iedereen een kijkje nemen op de tentoonstelling en krijgen de bezoekers een rondleiding door leerlingen van 5HUM.

De boodschap? Deze misdaden tegen de mensheid die in Auschwitz-Birkeanu, Treblinka, Belzec, Sobibór, Majdanek en Chelmno plaatsvonden mogen nooit vergeten worden. Meer dan 11.000.000 Joden, zigeuners, politiek gevangenen, gehandicapten,… werden in de vernietigingskampen op gruwelijke wijze vermoord door vergassing, marteling, ontbering of ten gevolge van medische experimenten. De leerlingen hebben in de tweede graad reeds een bezoek gebracht aan het Fort van Breendonk dat in WO II fungeerde als werk- en doorgangskamp.