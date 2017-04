Brandweerdag motiveert jongeren

Voeren - Tijdens een speciale ’brandweer doedag’ voor de jeugd trok de brandweer van de Post Voeren op locatie naar een spelnamiddag van de Chiro aan het Heem in Sint-Martens-Voeren.

Voorzien van een helm en een speciale 'blinddoek' die de jongeren het gevoel gaven omringd te zijn door rook en vuur werden er speciale 'oefeningen' in spelvorm gedaan. "Zo kregen de jongeren een zicht op hetgeen een brandweerman ziet als hij omringd wordt door een rookgordijn en zich in die situatie moet orienteren," luidde de uitleg van majoor Jos Peters. Met de brandweerbusjes trokken de deelnemers vervolgens naar de terreinen van de provinciale school in 's-Gravenvoeren waar de jongeren in teams brandslangen nauwkeurig moesten uitrollen en vervolgens verkeerskegels moesten omver spuiten. Uiteraard leerden de jongeren ook de waterslangen opnieuw 'vakkundig' oprollen en de materialen netjes opbergen in de pompwagen.