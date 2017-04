Zware schouw- en dakbrand in Teuven

Voeren - Dinsdagnamiddag is de brandweer van Voeren samen met de collega’s van de Nederlandse gemeente Eijsden uitgerukt voor een ernstige schouw- en dakbrand. In de oostelijke deelgemeente Teuven in de wijk Nurop konden wandelaars de bewoners waarschuwen. Door het snelle en adequate optreden van de hulpdiensten kon erger voorkomen worden. Door de bluswerken en ook omdat de vlammen oversloegen op het onderdak was de schade wel belangrijk.

“Wandelaars die hier in Nurop voorbij ons huis trokken hebben gezien dat rook en vlammen uit de schoorsteen sloegen en zij zijn ons komen verwittigen,” zegt mevrouw Herzet-Bonten uit Nurop 17. “We hebben dan onmiddellijk de brandweer gewaarschuwd die met twee pompwagens en de ladderwagen hulp kwamen bieden,” aldus de bewoonster. Intussen vonden de vlammen ook een gretige prooi in de afdekplaten, het dak en lijsten van de nok.

De brandweer van Voeren en ook de collega’s van de aangrenzende gemeente Eijsden-Margraten waren snel ter plaatse. Door het snelle optreden van de brandweer en ook omdat men via de hoge ladder de schouwbrand degelijk kon aanpakken konden de interventieteams het vuur snel onder controle krijgen. De woning, de zolder en het dak en onderdak kregen het flink te verduren door rook- en waterschade.