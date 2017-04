Prachtig lenteconcert in muziekschuur

Een uniek pianoconcert in de Muziekschuur in 's-Gravenvoeren Foto: Nico Meens

Voeren - In de Muziekschuur in ’s-Gravenvoeren beleefden de muziekliefhebbers een uitzonderlijke namiddag. Pianisten Beth & Flo speelden o.a. meeslepende dansen van Brahms en delen uit de Six Morceaux van Rachmaninov. Er kwamen dieren uit het Carnaval des Animaux van Saint-Saëns voorbij en van diezelfde componist klonk ook de spookachtige Danse Macabre. Een echt lenteconcert, zo kondigde organisatrice Kristin Wouters, het optreden aan.

De twee jonge Nederlandse pianistes, Claudette Verhulst en Elsbet Remijn (Beth & Flo), wisten het publiek op hun hand te krijgen met hun jeugdig enthousiasme. Door hun virtuoze quatre-mains op de piano weefden ze een ‘vleugeltje theater’. Of ze maakten de klassieke stukken wat lichter door er eigentijdse stukjes doorheen te weven.

Claudette Verhulst en Elsbet Remijn zijn beiden in 2014 afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag (NL). Als pianoduo Beth & Flo bracht het duo een klassiek recital vrolijk, luchtig en verrassend! “Verhalen vertellen, flirten met het publiek en ondertussen muziek van allerhande componisten laten horen – dat is wat zij het liefste doen. Zo treden ze op in theaters en concertzalen, maar net zo lief juist op plekken en bijzondere locaties zoals in de Muziekschuur van Kristin en Rob in de Grijze Graaf.

De Muziekschuur is de naam voor een waaier van kleinschalige maar bezielende muzikale activiteiten in een huiselijke sfeer. De drijvende kracht achter de Muziekschuur is Kristin Roosen-Wouters. Voor info: http://www.muziekschuur.be.