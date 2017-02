Rudy en Gabriëlle en de Boemelaire

Voeren - Rudy (Daems) en zijn prinses Gabriëlle (het prinsenpaar woont aan het Ingerveld) zullen voorop gaan tijdens het carnaval in Sint-Maïte. Deze optocht trekt de zondag na carnaval op 5 maart.

Voor de carnavalszitting van De Boemelaire van Sint-Martens-Voeren was het Paviljoen van het CC Het Veltmanshuis tot in de nok gevuld. Hoogtepunt werd de bekendmaking van de nieuwe prinsen. Rudy (Daems) en zijn prinses Gabriëlle (het prinsenpaar woont aan het Ingerveld) zullen voorop gaan tijdens het carnaval in Sint-Maïte. Rudy was voorheen reeds 16 jaar lid van de Boemelaire. De optocht van de Boemelaire trekt vanuit het hart van Sint-Pieters-Voeren richting Einde en Kwinten in Sint-Martens-Voeren. In de Commanderie (voor de start en tijdens de optocht) en vervolgens in het Paviljoen mogen dan alle remmen los met uitbundige feesten.