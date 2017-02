De Djimmers vierden viermaal elf

Voeren - De carnavalsvereniging De Djimmers uit Moelingen bestaat dit jaar 44 jaar. Het cijfer elf of een veelvoud ervan is ‘heilig’ in de carnavalswereld en dus werd er tijdens de jubileumzitting in de Voepoort uitbundig feest gevierd. Patrick Stijnen, voorzitter van de dansgroep van de Djimmers, werd geïnstalleerd als jubileumprins. Zijn hofdame is Petra Hofman die ook reeds hoofdprinses was van de vereniging.

De 44ste carnavalszitting, de jubileumzitting dus en ook de pronkzitting van prins Michel en hofdame Linda werd een revue van de bovenste plank voor een nokvolle zaal. In de Voerpoort was deze revue met optredens van Peter Vaassen en Jaakske Knetter in de buut, met zang van Ziesjoem en Déjà Vu, met parodie van Gigi Extravaganza een schot in de roos. De eigen dans- en showgroep van de Djimmers en de optredens van de leden van de Raad van Elf en Moelingenaars (zie foto’s) zorgden voor inbreng van eigen bodem. Carnavalesk Moelingen nam afscheid van prins Michel en hofdame Linda en de feestband Wir Sind Spitze bracht een spetterende finale. Hoogtepunt van de avond werd de proclamatie van de jubileumprins met aansluitend de receptie en het prinsenbal. Patrick Stijnen en hofdame Petra zullen het carnaval in Moelingen in goede banen leiden en hun hoogdag beleven tijdens de stoet op verloren maandag.

Meer info: www.djimmers.be