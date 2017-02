Voeren versterkt veiligheidsbeleid voor scholen

Voeren - In de raadzaal van Voeren werd het samenwerkingsprotocol, een overeenkomst tot versterking van het lokaal veiligheidsbeleid en de aanpak de jeugdcriminaliteit in alle scholen van Voeren, ondertekend. Dit gebeurde door de directies, burgemeester Broers, zonechef Cox van de lokale politie Voeren en de vertegenwoordiger van de Procureur des Konings van het arrondissement Limburg. Met deze overeenkomst wil men de veiligheid en de bescherming van leerlingen en personeelsleden bevorderen

Preventie is primordiaal. De verantwoordelijken willen voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd, mogelijke slachtoffers ervan opvangen en tevens voor de eventuele daders opvang en begeleiding voorzien. Alle partijen zorgen ervoor dat mogelijke acties discreet verlopen.

De directies brengen de lokale politie onmiddellijk op de hoogte van strafbare feiten en als misdrijf omschreven (MOF’s) die door de leerlingen al dan niet in groep worden begaan. (zoals o.m. pesterijen, diefstallen, vandalisme, vechtpartijen, steaming … ). De burgemeester verbindt er zich toe om elk initiatief rond veiligheid en bescherming te ondersteunen. Inspecteur en teamchef (Jeugd en Sociale Politie) Luc Ruysschaert en collega Kris Pipeleers zijn als politieambtenaren de aanspreekpunten. Concreet betekent dit dat de politieagenten hun optreden op school aanpassen aan de aard van het onderzoek of de actie en hierover vooraf overleg plegen met de schooldirectie. Een verhoor of eventuele overbrenging van een leerling bijvoorbeeld zal op school niet in uniform gebeuren en de inspecteurs zullen zich met een anoniem voertuig verplaatsen. Verkeerscontroles gebeuren in uniform. De Procureur verleent ruime medewerking aan de correcte uitvoering en samenwerking met de betrokken diensten. Het protocol zal worden opgenomen in het volgende Zonale Veiligheidsplan.

