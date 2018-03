Heusden-Zolder - In de zone 30 in de buurt van scholen is de helft van de bestuurders geflitst bij snelheidsmetingen. De politie Heusden-Zolder heeft snelheidscontroles gehouden in de Westlaan in de buurt van basisschool Sint-Jan Berchmans. Daar reden 110 bestuurders op 195 gecontroleerden te snel. Dat is 56 procent. Aan basisschool De Schans zijn 56 bestuurders op 107 gecontroleerden beboet. En tenslotte aan het Sint-Franciscuscollege negeerden 10 van de 57 gecontroleerden de zone 30.