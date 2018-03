Politie zoekt eigenaar gestolen fiets

Genk / Peer - Een inbreker is zondag rond 10.30 uur ingerekend in de Boshoekstraat in Genk. Daar reed een man met veel moeite op een te kleine damesfiets. Die had hij ergens gestolen om te vluchten na zijn inbraak in Terboekt. Dankzij het telefoontje van een alerte buurvrouw kon de politie Carma meteen in actie schieten. De buurvrouw zag hoe de inbreker naar de Meistraat liep. Agenten zochten naar de man in de wijk Sledderlo. De verdacht was duidelijk onder invloed van drugs. Hij werd in de boeien geslagen en meegenomen naar het commissariaat. De dertiger uit Peer was geen onbekende. Hij had eerder al inbraken gepleegd. De politie vond in zijn tas spullen die mogelijk gestolen werden in het huis in Terboekt. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de damesfiets. Die werd gestolen in de omgeving van Terboekt, Meistraat, boekstraat. De eigenaar mag zich melden bij de politie op 089/39.14.10.