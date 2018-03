Lanaken - In een tuinhuis aan een huis in de Koning Boudewijnlaan in Lanaken is ingebroken. De daders zijn weg met een mountainbike en twee koersfietsen. Ook aan een huis in de Hellingenstraat in Lanaken zijn fietsen gestolen. De daders namen liefst vijf fietsen mee en twee navigatietoestellen voor de fiets.